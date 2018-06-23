İsviçre-Sırbistan maçında Kosova gerginliği

Dünya Kupası'da dün İsviçre ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşma siyasi gerilime sahne oldu. Sırbistan, attıkları gollerden sonra elleriyle Sırp taraftarlara doğru Arnavutluk bayrağındaki çift başlı kartal sembolünü yapan Kosova kökenli Shaqiri ve Xhaka'nın cezalandırılmasını istedi.
E Grubu'ndaki maçı İsviçre, Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka'nın golleriyle 2-1 kazandı.
Maça birinde İsviçre, diğerinde Kosova bayrağı bulunan kramponlarıyla çıkan Shaqiri karşılaşma öncesinde adı anons edilirken tribünlerdeki Sırp seyirciler tarafından yuhalandı.
Kosova 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Sırbistan kararı tanımıyor ve iki ülke ilişkileri hala gergin.
Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, İsviçreli oyuncuların adını vermeden "gollerden sonraki tartışmalı hareketler için' inceleme başlatılması talebiyle FIFA'ya başvuruda bulunacaklarını söyledi.
FIFA kuralları, siyasi çağrısımı olan sembolleri yasaklıyor. Kışkırtıcı hareketlerde bulunanlar iki maç ceza ve 5,000 İsviçre Frankı para cezası alabiliyor.
İngiltere Premier ligi takımlarından Stoke City'de oynayan Shaqiri, yaptığı kartal işareti için "Sadece duygularımı gösterdim. Golü attığım için çok sevindim. Tek amacım buydu" dedi.
Granit Xhaka ise "Açık konuşmak gerekirse rakiplerim umrumda değil. Beni destekleyen halkım için yaptım. Memleketimde beni uunutmayan insanlar için yaptım" diye konuştu.
İngiltere Premier ligi takımlarında oynayan Shaqiri Kosova doğumlu ve ailesi Arnavut kökenli. Ailesi, Shaqiri bebekken İsviçre'ye göçtü.
Arsenal'in orta saha oyuncusu Xhaka ise İsviçre doğumlu. Xhaka'nın babasının 1986'da Belgrad'da Kosova'nın bağımsızlığı için yapılan bir gösteride tutuklanarak 3.5 yıl hapis yattığı belirtiliyor.
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