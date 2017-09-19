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Denizaltı istilasına çare

İtalya'da artan denizanalarına çare bulamayan yetkililer çözümü onları yemekte buldu!

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İtalya’da deniz kirliliğiyle birlikte popülasyonu oldukça artan denizanalarına çözüm bulamayan yetkililer, çareyi onları yemekte buldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre günde 45 bin yumurta bırakabildiği için sayısı sürekli artan denizanalarına karşı “Yenemiyorsan, hepsini ye” kampanyası başlatıldı. Salento Üniversitesi Zooloji Bölümü öğretim görevlisi Doktor Stefano Piraino, AB Komisyonu’nun tanıdığı fonlarla bir proje başlattı ve denizanalarının avlanmasını ve bunların yemek haline getirilmesini öne sürdü. “Go Jelly” isimli proje aracılığıyla aşçılarla anlaşan Piraino ve ekibi, İtalyan mutfağına alternatif bir tat getirmek için çabalıyor. Japonya, gittikçe artan denizanalarını patlayıcı- larla yok etmeye çalışmış ancak bu sayının artmasına yol açmıştı.

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