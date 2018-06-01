İtalyan ANSA ajansının haberine göre Milano'daki vergi polisi, Facebook'un, İtalya'dan 300 milyon avro tutarında vergi kaçırdığını iddia etti.

Haberin dayandırıldığı kaynaklara göre vergi polisi, Facebook'u "2010 ile 2016 yılları arasında reklam alanlarını başka ülkelerde satarak, İtalyan satışlarını daha düşük vergi oranlı ülkeler üzerinden nakletmekle" suçluyor.

AA'nın haberine göre Facebook'un, 100 milyon avroya kadar ceza ödemeye mahkum edilebileceği belirtildi.

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