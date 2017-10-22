İtalya'nın kuzeyinde imtiyaz referandumu!

İtalyan ANSA haber ajansının haberine göre, Lombardiya bölgesinde 7,9 milyon, Veneto’da ise 4 milyon kişiyi yakından ilgilendiren referandumda, oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı.

Oy kullanma işlemi, saat 23.00'e (TSİ 00.00) kadar devam edecek.

Lombardiya’da halk ülkede ilk kez uygulanacak bir yöntemle oylarını kullanacak. Lombardiya Bölgesel Yönetimi, aldığı kararla seçmen merkezlerine referandum için 24 bin 400 tablet dağıttı. Seçmenler oylarını, bu tabletlerden kullanarak iradelerini belli edecek. Venetolu seçmenler de oylarını sandıklarda kullanacak.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için Veneto'da yüzde 50+1'lik katılım oranı şartı aranırken, Lombardiya’da ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Roberto Maroni ve Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, referandumda "Evet" kampanyasına destek veriyor.

Referandumdan "Evet" çıkması halinde Roma'daki merkezi yönetimle geniş haklar içeren özerkliğin müzakere edilmesi hedefleniyor.

Her yıl 50’şer milyar avrodan fazla vergiyi Roma'ya ödediklerini belirten iki başkan, bölgelerinde toplanan vergilerin idaresinden ve öz kaynakların kullanımına kadar birtakım geniş haklar elde etmek istiyor.

Herhangi bir bağımsızlık amacı taşımayan sadece danışma amaçlı yapılan referandumdan çıkacak sonucun hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.



Ülkede bazı çevreler, referandumu "gereksiz" olarak nitelendiriyor.

İtalyan basınına göre, her iki bölgedeki danışma maksatlı düzenlenen referandumun toplam maliyeti yaklaşık 65 milyon avro olacak.