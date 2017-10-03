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İtfaiyecilerin müsabakasında dostluk kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen İtfaiye Yangın Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası unutulmaz görüntülerle sona erdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16 ülkenin katılımıyla İzmir’de düzenlenen ‘İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası’ renkli görüntülerle sona erdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre törende konuşan Uluslararası Yangın ve Kurtarma Sporları Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Andrey Kalinin, “İzmir’deki misafirperverlik ve sıcakkanlılık için çok teşekkür ediyoruz. İtfaiye spor yarışlarında kimse kaybetmez, dostluk kazanır. Bu şampiyonada altın harflerle ‘Dostluk’ yazıldı” diye konuştu. Ödül gecesi sonunda, havai fişek gösterisi ile birlikte bayrak devir-teslim töreni yapıldı. 2018’de gerçekleşecek olan İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası için bayrak Türkiye’den Slovakya’ya geçti.

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