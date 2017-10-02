İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası’nda madalya mücadelesi veren kadın itfaiyeciler, performansları kadar güzellikleriyle de dikkat çekti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye, Belarus, Bulgaristan, Rusya Federasyonu, Hırvatistan, Kazakistan ve Çekyalı kadın itfaiyeciler; 2. kat kule tırmanma, denge üzerinden geçme, 2 metre engel üzerinden atlama, 18 santim genişliğinde 8 metre üzerinden hortumlarla geçme, yanan tavayı söndürme gibi yarışlarda ter döktü.

Kadınlar, atlet kadar hızlı ve halterci kadar güçlü olmaları gerektiğini ifade etti. İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası’nın kadınlar kategorisinde madalyaları Rusya Federasyonu, Belarus ve Çekya’dan gelen sporcular kazandı.