İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Kocaeli milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN İŞ ADAMI İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı



KOCAELİ 2 ALİ TÜRKŞEN ASKER E. Albay, Kardak Fatihi, Balyoz Mağduru



KOCAELİ 3 HARUN DEMİRKAYA AKADEMİSYEN Prof. Dr. Kocaeli Üniv.



KOCAELİ 4 RUHİTTİN SÖNMEZ AVUKAT



KOCAELİ 5 DİJLE AKIN EĞİTMEN



KOCAELİ 6 ADİL GÜLEZ ESNAF



KOCAELİ 7 AHMET YEŞİL İŞ ADAMI



KOCAELİ 8 FUAT BERNA SAĞLIKÇI



KOCAELİ 9 İBRAHİM ÖMER TOYRAN İŞ ADAMI

KOCAELİ 10 RENAN KIRAN ÖĞRETMEN



KOCAELİ 11 AYŞEGÜL BABACAN KİMYACI



KOCAELİ 12 ALPER BİRCANOĞLU MÜHENDİS



KOCAELİ 13 AYLA İLGÜN SAĞLIK ÇALIŞANI

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