İYİ Parti kurucuları hakkında suç duyurusu

Sözcü'nün haberine göre, Bursa Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapan Akyel, ‘İYİ’nin Oğuzların Kayı boyunun smgesiyle aynı olduğunu belirterek, “Tarih boyunca Türk Milleti'nin ortak değerleri olan sembollerin ve bayrakların, siyasi bir partinin adı olarak kullanılması doğru değildir, kabul edilemez. Birçok vatandaşımız evinde, işyerinde, makamında bu sembolü bayrak olarak açmakta ve bununla övünmektedir. Bu milletimizin ortak değerlerindendir. Kurulan parti adı olarak ‘İYİ' çok akıllıca ve profesyonelce kullanılmış. Ancak biz buna karşıyız. Türk Milleti'nin manevi değerleri, parti adı olarak kullanılamaz” dedi.

Yörükler, Türkmenler düzenlenen şenlik, festival gibi etkinliklerde Kayı bayrağının asıldığına dikkat çeken Akyel, “Bu durumda biz kurulan ‘İYİ' partinin reklamını yapmış olacağız. O partinin yan kolları gibi, o partinin bir organı gibi bir duruma düşmüş oluyoruz. Bu kabul edilemez. Derneğimizin tabelası Osmanlı arması ve derneğimizde ‘İYİ' Kayı boyu simgesi var. Gelen giden bize burası, ‘İYİ Parti mi diye sorsa nasıl cevap vereceğiz. Biz sivil toplum örgütleri bir parti ile eşdeğer tutulamayız, aramızda bağ kurulamaz. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda harekete geçmesini istiyoruz” diye konuştu.

Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde Ertuğrul Gazi'nin mezarı başında yüz yıllardır duran bayrağın şimdi bir partinin bayrağı olarak kullanılmasının yanlış olduğunu yineleyen Akyel, “Kayı bayrağının şeklini, görüntüsünü ve benzerinin kullanımının yasaklanmasını ve kullananlar hakkında işlem yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Bursa Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel ve yönetim kurulu üyeleri, Meral Akşener ile İYİ Parti kurucuları hakkında suç duyurusunda bulundu.