24 Haziran'a doğru partilerin cumhurbaşkanı adayları belli olurken, Partiler yavaş yavaş milletvekili listesini de açıklıyor. Milletvekili listesini hatırlanacağı gibi ilk açıklayan MHP oldu. Dün gece saatlerinde ise CHP tam resmi olmayan listeyi açıkladı. Şimdi gözler İYİ Parti'de...



İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI MI?



İYİ parti milletvekili listeleri daha açıklanmadı. 24 Haziran'da ki seçimle beraber ilk kez seçime girecek olan Meral Akşener liderliğinde ki İYİ Partinin listesi 17:00'ye kadar YSK'ya teslim etmesi gerekiyor.



İYİ PARTİ ADAY ADAYLARI





İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Tuba Alaylı, Cenk Muradoğlu, Emir Abbas Gürbüz, Mesut Sivri, Kemal Faruk Aysu, Mehmet Okan Oğuz, Mehmet Uğur Özyetgin, Ahmet Kemal Şan, Aysel Çarıkçılar, Nazmi Karabulut, Onur Hanlıoğlu, Ayberk Yüksel, Nazlı Elif Gökdemir, Osman Alper Tunga Hepgür, Mustafa Koray Yücel.

İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Furkan Kucur, Bahtiyar Kurt, Mehmet Aslan, Ayşe Taciser, Ülkü Levent, Muammer Demirci.

İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Nazlı Ece İşbaşaran, Ali Deveci, Kürşat Özer, Zahide Söğüt, Ali Kıdık, Eser Bozkaya, Aziz Murat Hatipağaoğlu

İYİ Parti milletvekili aday adaylarının bazıları

Adana

Süleyman Girmen, Hülya Akköz, Mehmet Tüfekli, İsmail Koncuk, Ali Aydın, Hüseyin Yıldırım, Hamza Gültekin, Fatih Bulut, Hacı Abdurrahman Karaca, Nihal Ağca, Eren Özer.

Afyonkarahisar

Mustafa Baştuğ, Murat Yıldırımer.

Ankara -1 Eren Yakışır, Canan Çakır, Cem Eray Bozdemir, Duran Azgın, Ece Özen Akan, Duran Azgın, Özgür Toprakcı, Huri Melek Cerit, Müjgan Çetindağ Schlammer, Ayhan Çelik, Kadir Özçelik, Aybars Öztuna, Yaşar Akkuş, Nihat Babaözü, Hatice Şap, Feyza Çerçioğlu, Üçler Uğurlu.

Ankara -2 Ömer Sağlam, Cevdet Vural.

Ankara -3 Ramazan Bingöl, Umutcan Günerkaya, Mehmet Ali Şahin, Serdar Sargın, Cengiz Uçak, Fahir Çilingir, Mustafa İnanlı, Figen Şahin.

Antalya Mehmet Tahir Oruç, Nuri Tetik, Rıdvan Yıldız, Cahit Kocabeyoğlu, Hasan Kubilay Yayla, Musa Ertuğan, Yakup Cem Çınar, Yavuz Büyügebiz.

Ardahan

Levent Pehlivan.

Aydın

Ahmet Ertürk, Ali Küpelioğlu, Atilla Avlayıcı, Aydın Adnan Sezgin, Betül Akçanal, Buket Saran, Can Ataş, Emrah Kaplan, Fevzi Köse, Gülcan Toprak, Halil İbrahim Aktemur, Hakan Hilmi Yaman, Haldun Türkşen, Hamit Uçman, Mehmet Baldır, Mehmet Onursal, Mehmet Reşat Taşdemir, Mehmet Yavuz, Müesser Özer, Nurhayat Bilgili, Orhun Çetin, Ömer Saruhan Gedik, Pınar Öncer, Rabia Kahve, Recep Çalışkan, Semra Yücel, Süleyman Demirci, Şule Tuntaş, Volkan Güleç, Galip Keçelioğlu, Zahide İmer.

Balıkesir Ramazan Akkuş.

Bitlis Yusuf Deniz.

Bolu Celal Yavuz, Yakup Balveren.

Burdur Hasan Uçar.

Bursa -1 Abdullah Alagöz.

Bursa -2 Kemal Kaya, Muzaffer Yosmaoğlu, Muhammed Ali Hamit.

Çankırı Hamide Ayla Pett.

Çorum

Sinem Sarı, Hatice Çolak, Sefer Yılmaz

Denizli

Necmettin Karabacakoğlu

Elazığ

Abdulvahap Erdem, Mehmet Hanifi Aksu, Tuba Karvar, Abdulkerim Eflatun.

Eskişehir

Ebru Servi.

Gaziantep

Nermin Tuzcu, Oğuz Hocaoğlu, Ünver Bülent Gökseven, Tuğba Abacı, Mehmet Tiryaki, Lina Ocak, Tibet Ekinci.

Hatay

İlker Çalışkan, Sakine Okur Kızgın.

Iğdır

Gündüz Güneş.

İzmir -1

Adnan Selvi.

İzmir -2

Vedat Uğur, Eshat Vuruşkan, Aysel Çeken, Mehmet Kamil Ergenekon, Erhan Atlı, Ömer Mustafa Özal, Dilek Köktaş.

Kahramanmaraş

Arif Zeki Akat, Ömer Furkan Dağ, Rıfat Bolat.

Karabük

Mehmet Yüksel.

Kars

Sultanali Yıldız.

Kayseri Ferdane Özdemir.

Kırıkkale Bülent Şükrü Altınışık

Konya

Mevlüt Arslan, Şakir Berber.

Kütahya

Sinan Aşan.

Malatya Sahra Karahan Erguvan.

Manisa

Şahap Yaralı.

Mardin

Hakan Erdem.

Mersin

Ahmet Üner, Gökhan Güven, Ali Rıza Özdeniz, Gürkan Levent Gökçay, Esra Sönmez, Serhan Poyraz.

Muğla

Muhsin Erdem, Nurettin Fatih Dağdelen.

Muş

Zihni Sayan.

Osmaniye

Servet Tosun.

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Şube Müdürü Akın Üner (Elk. Elkt. Müh.) -İlkadım İYİ Parti İlçe Başkanı Av.Ayşe Ayan'ın -Biltekin Özdemir (Eski Milletvekili) -İbrahim Özyer (İYİ Parti Gnl. Mkz. Kur. Üyesi Muhasebe ve Mali Müşavir) -Nazım Yüksel (Tarım Kredi Koop. Eski Gnl. Md.) -Ufuk Saral (İkizpınar Eski Bld. Bşk.) -Dursun Ali Ayan ( MEB Müfettişi) -Furkan Eren Özdemir (Grafiker) -Selahattin Taşkın (Mimar) -Sinan Sakallı (Sanat Tarihçisi)

Sivas

Hüseyin Gülhan, Ünal Yılmaz.

Şanlıurfa

Veysel Demir, Abdullah Tüysüz.

Tekirdağ

Gülay Sormageç, Lütfullah Gürsoy.

Tokat

Ali Yücel.

Trabzon

Haydar Meral.

Yozgat

Gökhan Gençaslan.

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