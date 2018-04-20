İzmir Cuma saati, her hafta günlerin uzamasından dolayı değişiklik gösteriyor. İslam aleminin en önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazını kılmak isteyen İzmirliler, öğle ezanı saatini araştııryor. İşte İzmir Cuma namazı saati ve detaylar.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir'de bugün Cuma namazı, saat 13.17'de okunacak öğle namazıyla birlikte kılınacak. İzmirliler bugün saat 16.53'te ikindi namazını, 19.59'da akşam namazını ve 21.22'de yatsı namazını kılacak.

CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar.

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