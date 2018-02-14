İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 2 kardeşin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Zeynel Dalgıç ve Mustafa Kar ile tutuksuz Ç.A, D.B. ve M.B. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, hayatını kaybeden kardeşler Ali ve Yusuf'nun annesi Fatma ve babası Tevfik Tencirlioğlu müşteki olarak yer aldı. Kepçe operatörü Ç.A'nın, bölgede inşaatı süren toplu konut ve bununla bağlantılı yolların yapım işini üstlenen şirketin iş verdiği taşeron firmanın teknik işler sorumlusu Dalgıç ile saha yetkilisi Kar'ın talimatıyla şantiye alanına tabela dikilmesi için çukur kazdığının belirtildiği iddianamede, M.B'nin de yine Kar'ın talimatıyla çukur etrafına güvenlik şeridi çektiği kaydedildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI
Olay günü, aşırı yağmur nedeniyle içerisi suyla dolan çukurda, şantiye alanındaki metruk yapılar ve çadırlarda yaşayan Yusuf ve Ali Tencirlioğlu'nun oynarken suda boğuldukları anımsatılan iddianamede, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iş güvenliği uzmanı refakatinde yapılan keşif sonrasında kusur durumunun tespitine yönelik düzenlenen bilirkişi raporuna da yer verildi.
Raporda, Kar ile D.B'nin çukurun üzerini kapatmayarak gerekli iş güvenliği tedbirini almadıkları, inşaat sahasının giriş ve çıkış noktalarını kontrol altında tutmadıkları, söz konusu alanı sınırlandırarak güvenli hale getirmediklerinden "tali kusurlu" olduklarına dikkati çekildi.
İddianamede, yine Dalgıç'ın da açtırdığı çukurun olumsuz hava şartlarını gözeterek içerisinin suyla dolmasını engellemek amacıyla suyun tahliyesine yönelik kanal açmaması veya su pompası koymaması nedeniyle gereken iş güvenliği tedbirini almadığından "tali kusurlu" olduğu belirtildi.
Hazırlanan bilirkişi raporunda, firmada haritalandırma elamanı olarak çalışan M.B. ile kepçe operatörü Ç.A'nın olayda bir kusurunun bulunmadığı ifade edildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere semtinde çadırda yaşayan Ali ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, 14 Ocak'ta inşaat çalışmasının devam ettiği alanda yağmur suyuyla dolan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda boğularak yaşamını yitirmişti.
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