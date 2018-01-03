İzmir'de elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman ve saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "İzmir elektrik kesintisi" ve "elektrikler ne zaman gelecek?" diye araştıran vatandaşlar, elektriğin yeniden verileceği vakti araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ (3 OCAK)
|İL
|İLÇE
|TARİH
|BAŞLAMA SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|KESİNTİ NEDENİ
|KESİNTİDEN ETKİLENCEK BÖLGE VE SEMTLER
|İZMİR
|MENEMEN
|03.01.2018
|08:00
|18:00
|TEİAŞ ENERJİ İLETİM HATTINDAKİ ONARIM ÇALIŞMASI
|ÇUKURKÖY, YANIKKÖY, DOĞAKÖY, BELEN KÖYÜ, HAYKIRAN KÖYÜ, HASANLAR KÖYÜ, BÜLENT ÖZPİRİNÇ TAVUK ÇİFTLİĞİ, SAKALETEPE MEVKİİ, ERCANLAR YUMURTA, 6332 SOKAKLAR VE CİVARI
|İZMİR
|TORBALI
|03.01.2018
|08:30
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|ERTUĞRUL MAHALLESİ, SADIK İLERİ BULVARI, UĞUR MUMCU CADDESİ, 3018, 3019, 3075, 3030, 3075, 3078, 3002, 3067, 3057, 3055, 3024, 3034, 3076, 3078, 3115, 3099, 3097, 3023, 3034, 3105, 3013 SOKAKLAR İLE SGK VE CİVARI
|İZMİR
|KINIK
|03.01.2018
|08:30
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|YUKARI MAHALLE, SARI ÇOBAN, ABDÜLBAKİ, İDRİS, 1. GÖLCÜK HAMAM, 2.GÖLCÜK HAMAM, HACI İMAM, AŞIK İBRAHİM, HACI KADI, RASİM EFENDİ SOKAKLAR VE CİVARI
|İZMİR
|TİRE
|03.01.2018
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|RAHMANLAR MEVKİİ
|İZMİR
|KİRAZ
|03.01.2018
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ
|İZMİR
|KİRAZ
|03.01.2018
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|SARIKAYA MAHALLESİ
|İZMİR
|ALİAĞA
|03.01.2018
|09:00
|13:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|MEHMET AKİF CADDESİNİN BİR KISMI, 607, 610, 611, 615, 617, HALİDE EDİP ADIVAR, 1425, 1426, 1427 SOKAKLAR VE CİVARI
|İZMİR
|FOÇA
|03.01.2018
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|FOÇALI GES, RUMELİ LOJİSTİK, LEVENT TAV., RASİH SÜRER, R.SAMİ KAHRAMANOĞULLARI, MEHMET ÖZDEMİR, ATİLLA ŞAHİN, İZSU KOCAMEHMETLER, ÇETİN DAMBA, KOCAMEHMETLER MAHALLESİ VE CİVARI
|İZMİR
|KONAK
|03.01.2018
|09:00
|17:00
|ŞEBEKE BAKIMI
|2. KADRİYE MAHALLESİ, 628-628/1, 2, 3, 4, 5-690/1-691/1-691/2, 4-731/4, 5- SOKAKLAR VE CİVARI
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|03.01.2018
|09:00
|17:00
|ŞEBEKE BAKIMI
|LİMONTEPE MAHALLESİ, 9693-9700-9704-9705-9705/1-9707-9724-9724/2-9725-9728-9732-9733-9742-9742/2- SOKAKLAR VE CİVARI
|İZMİR
|BALÇOVA
|03.01.2018
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|URLA ASFALTI, 23 NİSAN, NECATİBEY, YAKUP, VATAN, 50. YIL , A. RASİM, YILDIZ, MEVLANA, BAŞAK, D. KEMAL, TÜRKERİ, İĞDELİ, ŞEHİT FETHİ BEY SOKAKLAR, LİMAN REİS , MİTHATPAŞA CADDELERİ, H. ALİ YÜCEL, ATA, MEŞE, KIBRIS, FULYA SOKAKLAR VE CİVARI
|İZMİR
|BALÇOVA
|03.01.2018
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, KARANFİL, MİNE, ALPASLAN, İĞDE, BAY MEHMET, DEMİRCİ EFE, KUŞKONMAZ, DAVUT SULARI SOKAKLAR VE CİVARI
|İZMİR
|KEMALPAŞA
|03.01.2018
|09:00
|15:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|KAPAKLIPINAR MAHALLESİ
|İZMİR
|KONAK
|03.01.2018
|10:00
|18:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|HİLAL MAHALLESİ, 1218-1220-1221-1222-1225-1226-1237 SOKAKLAR VE CİVARI
|İZMİR
|ÖDEMİŞ
|03.01.2018
|10:00
|16:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|SUBATAN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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