İzmir Alsancak'ta motosikletli şahısların kendilerini taciz ettiğini belirten genç kızların polis tarafından darp edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Alsancak'ta 10 Ağustos gecesi, kendilerini taciz eden motosikletli kişileri şikayet etmek için Alsancak Polis Karakolu'na giden iki genç kız görevli memur O.Y. tarafından darp edilmiş, güvenlik kameralarına da yansıyan darp görüntüleri sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu. Bu görüntüler sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.



Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, genç kızların tacize uğrama nedenlerini giydikleri kıyafete bağlayan ve genç kızları darp eden polis memuru hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Nurettin Ulutaş tarafından hazırlanan iddianamede, polis memuru O.Y.'nin 9 aydan 3.5 yıla kadar hapsi istendi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU



İddianamede, polis memuru O.Y.'nin kasten yaralama ve hakaret suçunu işlediğinin kamera görüntülerinde ve tanık ifadelerinde net olduğu vurgulandı. Polis memuru O.Y.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı. Polis memuru, genç kızlara hakaret etmediğini, müşteki Derya K.'ya vurmadığını, ağzını kapatmak için üzerine yürüdüğünü ve kelepçe takmak için yere yatırdığını söyledi.



İddianamenin kabul edilmesinin ardından polis memuru O.Y. 9 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.