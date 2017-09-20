İzmir Alsancak'ta motosikletli şahısların kendilerini taciz ettiğini belirten genç kızların polis tarafından darp edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Alsancak'ta 10 Ağustos gecesi, kendilerini taciz eden motosikletli kişileri şikayet etmek için Alsancak Polis Karakolu'na giden iki genç kız görevli memur O.Y. tarafından darp edilmiş, güvenlik kameralarına da yansıyan darp görüntüleri sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu. Bu görüntüler sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.
Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, genç kızların tacize uğrama nedenlerini giydikleri kıyafete bağlayan ve genç kızları darp eden polis memuru hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Nurettin Ulutaş tarafından hazırlanan iddianamede, polis memuru O.Y.'nin 9 aydan 3.5 yıla kadar hapsi istendi.
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
İddianamede, polis memuru O.Y.'nin kasten yaralama ve hakaret suçunu işlediğinin kamera görüntülerinde ve tanık ifadelerinde net olduğu vurgulandı. Polis memuru O.Y.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı. Polis memuru, genç kızlara hakaret etmediğini, müşteki Derya K.'ya vurmadığını, ağzını kapatmak için üzerine yürüdüğünü ve kelepçe takmak için yere yatırdığını söyledi.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından polis memuru O.Y. 9 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.