İzmir'de her parti vekil sayısını korudu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı'na İzmir'de yüzde 53.44 oranında oy çıktı. Millet İttifakı'nda en yüksek oyu CHP aldı. CHP'nin oyu, yüzde 42.02. Yine ittifak içerisinde yer alan İYİ Parti'nin İzmir'deki oyu ise yüzde 11.09. Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi de İzmir'de yüzde 0.80 oranında oy aldı.
34.61 oranında oy alan Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerden AK Parti'ye İzmir'de yüzde 27.98 oy çıktı. İttifakta yer alan MHP, yüzde 6.23 oy aldı.
İYİ Parti'ye en yüksek oy Tire'den çıktı. CHP'li belediyenin bulunduğu Tire'de CHP'ye yüzde 34.02 oy çıkarken, İYİ Parti ise yüzde 18.74 oranında oy aldı. İYİ Parti, AK Partili belediyenin olduğu Selçuk'ta da diğer ilçelere göre yüksek oy aldı. Buradan İYİ Parti'ye yüzde 13.68 oy çıktı.
Cumhur İttifakı, en düşük oyu Narlıdere'den aldı. Yüzde 15.58 oy alan ittifakta, AK Parti'ye yüzde 12.96, MHP'ye ise 2.63 oranında oy çıktı. Cumhur İttifakı en yüksek oyu Kemalpaşa'dan aldı. AK Partili belediyenin olduğu ilçede AK Parti'ye yüzde 39.83, MHP'ye ise yüzde 11.10 oy çıktı.
MHP OYLARI YARI YARIYA ERİDİ
İzmir'de CHP, AK Parti, MHP ve HDP milletvekili sayısını korudu. Bu seçimlerde ilk kez parti olarak yer alan İYİ Parti de İzmir'de 2 vekil çıkardı. Sandık sonuçlarına göre, İzmir'de MHP oylarında ciddi bir düşüş yaşandı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir'de 11.4 oy oranına sahip olan MHP'ye İzmir genelinden bu kez yüzde 6.23 oranında oy çıktı.
CHP'nin oylarında da gerileme yaşandı. 1 Kasım 2015'te yüzde 46.8'lik oy oranı yakalayan CHP, 24 Haziran'da yüzde 42.2' ye geriledi. AK Parti oylarında da düşüş yaşandı. 2015 genel seçimlerinde yüzde 31.0 oyu bulunan parti, bu kez 27.89 oranında oy alabildi. HDP ise İzmir'de oyunu yükseltti. 1 Kasım'da yüzde 8.6 alan HDP, 24 Haziran seçimlerinde 11.31 oranında oy aldı. İYİ Parti'ye İzmir'den yüzde 11.09 oranında oy çıktı. İYİ Parti'ye Tire ve Selçuk'ta yüksek oy çıkması dikkat çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.