Kaza öğle saatlerinde, Yeni Şakran Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden, Mahmut C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kahvehaneye girdi.

DHA'nın haberine göre otomobil, o sırada kahvehanenin içerisindeki masada oturan Osman Uçar (80) ve Kenan Karakaya'ya (70) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Uçar ve Karakaya'yı Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mahmut C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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