İzmir'in Torbalı ilçesinde, 14 ay önce sigarayı bırakan ve bıraktığı günden itibaren sigara paralarını bir damacanada biriktiren adam, bu parayla hem araba aldı hem de kızının eğitim masraflarını karşıladı.
Türkiye'de her gün milyonlarca insan sigara tüketirken, sigaraya ayrılan bütçe ise milyonları buluyor. En düşük sigaranın fiyatının 8-9 lira olduğu düşünüldüğünde ise bu durum kişilerin hem cebine hem de sağlığına zarar veriyor.
İHA'nın haberine göre, Torbalı ilçesinde yaşayan ve berberlik yapan Erdin Sökmen'in yaptığı ise belkide herkese örnek olacak nitelikte. Sigarayı bırakmaya karar veren Sökmen, sigaraya verdiği paranın boşa giden bir para olduğunu düşünerek her gün üç paket sigara parasını damacanaya biriktirmeye başladı.
DAMACANA DOLDU TAŞTI
1 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay derken Erdin Sökmen tam 14 ay boyunca sigaraya vereceği paraları damacanaya attı. Adeta bir kumbara vazifesi gören damacana, 14 ayın sonunda ise doldu taştı. Daha önce de biriktirdiği paralarla otomobil alacağını söyleyen İzmirli berber, dediğini yaptı. Otomobil almaya karar veren Sökmen, damacanadan paraları döktü ve 14 ayda 15 bin TL biriktiğini gördü ve büyük bir şok yaşadı. Sökmen, daha sonra da 10 bin liraya beğendiği arabasını aldı, İzmirli adam, kalan 5 bin lirasıyla da kızının eğitim masraflarını karşıladı.
Sigaranın kesinlikle bırakılması gerektiğini ifade eden Sökmen, hem sağlık hem de maddi olarak zarardan kurtulduğunu söyledi. Erdinç Sökmen, "Damacanada topladığım parayla çok şükür bir araba aldım. Rabbim kaza bela vermesin inşallah. Sigara içmeyip para biriktiren kişi kendisine araba alabilir. Gördüğünüz gibi örneği benim. Geriye kalan 5 bin TL'yi ise kızımın eğitim giderine harcadım" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.