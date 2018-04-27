DEAŞ'ın Suriye'deki Deyr-i Zor komutanı olduğu iddia edilen K.E.H. İzmir'de yaklandı. Emniyet İstihbarat, MİT ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonu ile yakalanan K.E.H'nin Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 Suriyeliyi katlettiği bildiriliyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dikaya'nın haberine göre; toplu katliam videolarının sosyal medyada yayınlandığı öğrenildi. Zanlının terör örgütünün lideri Bağdadi'nin de yakın arkadaşı olduğu öne sürülüyor.

Habertürk TV'den Gülçin Ayçe'nin aktardığına göre, K.E.H'nin, Bağdadi'den sonra örgütün halifesi olacağı, örgütün Bağdadi'den sonra en önemli ismi olduğu belirtiliyor.

Öte yandan 3 üst düzey şüpheli de Gaziantep'te yakalandı.

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