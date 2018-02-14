İzmir'de yaşayan Cennet Yüksel, 23 yıllık hayat arkadaşı Abdullah Yüksel'e böbreğini vererek, onu yeniden hayata bağladı.
Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne alınan Abdullah Yüksel'e, geçen ay İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 saat süren operasyonla böbreğinin birini veren Cennet Yüksel, yaptığı açıklamada, "Ameliyattan sonra iyileşip elini tuttuğumda, ona can vermenin mutluluğunu hissettim" dedi.
AA'nın haberine göre; bir böbreği yüzde 10 çalışan, diğer böbreği küçüldüğü için fonksiyonlarını yerine getiremeyen eşini yeniden hayata bağlayan Yüksel, eşiyle görücü usulü evlendiklerini ve kısa zamanda birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, "Her sorunu el ele vererek aştık. Eşimin böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğimde onu kaybetme korkusu yaşadım ve çok üzüldüm. Evlenirken eşimle hastalıkta, sağlıkta iyi ve kötü günde hep birlikte olmaya yemin etmiştik. Hastanede nakil bekleyen hastaların durumunu gördüm, uzun süre organ nakli bekleyenler vardı. O an eşine böbreğimi verme kararı aldım. Bu hastalığı beraber yendik" diye konuştu.
Ameliyatına girdiğinde korktuğunu ifade eden Yüksel, bunu eşine belli etmediğini, hayat arkadaşının ellerini tutarak, "merak etme buradan sağlıklı bir şekilde çıkacağız" dediğini söyledi.
"SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYEM, EŞİMİN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"
Cennet Yüksel, eşinin sağlığına kavuşup hastaneden çıktığı günü hala unutamadığını belirterek, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Onu çok seviyorum. Çok şükür sağlığına kavuştu. Abdullah bana, '14 Şubat Sevgililer Günü için ne hediye istersin' diye sordu. Ben de 'senin varlığın ve ailemizin yanında olman bana en büyük hediye' dedim. Aynı fedakarlığı hiç düşünmeden yine yaparım. İnanıyorum ki benim de bir organa ihtiyacım olsa eşim gözünü bile kırpmadan organlarını bana verir."
Fedakar eş, organ bağışının toplumda anlatılıp özendirilmesi gerektiğini, bu konuda hasta yakınlarına da önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.
ABDULLAH YÜKSEL: "O BENİM HER ŞEYİM"
Menderes'te kamyon şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Abdullah Yüksel de, eşinin kendisine böbreğini verme kararı aldığında çok duygulandığını, onun sayesinde yeni bir hayata 'merhaba' dediğini söyledi.
Eşinin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğini vurgulayan Yüksel, "Allah onu başımdan eksik etmesin. Böyle bir konuda, canından can vermesi kolay değil. İnsanı ayakta tutan organından bir tanesini verdi. Eşim benim için seçilmiş bir insan. Rabbim belki onu benim için seçti" şeklinde konuştu.
Yüksel, eşiyle birbirlerine olan aşklarının, herkes tarafından örnek alındığını, hayat arkadaşının yaptığı fedakarlığının ardından yakın çevrelerinin evliliklerine gıpta ile baktığını dile getirdi.
Hayatlarındaki en farklı Sevgililer Günü'nü yaşadıklarını belirten Yüksel, şunları kaydetti: "Ayağa kalkayım, bir an önce toparlanayım, eşim ne isterse alacağım. Ben zaten onundum, organ nakliyle beraber, bedenimle de onun oldum. O benim her şeyim, canım. Benim en çok huzur bulduğum an, onun yüzüne bakıp elini tuttuğum an. Eşimi çok seviyorum."
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