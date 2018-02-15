İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şirincan Restoran'ın sahibi Ömer Şimşek, tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Gencer, Mustafa Karaca ve avukatları katıldı.
AA'nın aktardığına göre, duruşma savcısı, 3 sanığın da FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işledikleri yapılan yargılamadan anlaşıldığından Şimşek, Gencer ve Karaca'nın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması, Şimşek'in tutuklukta geçirdiği süre, bu sanığa istenen ceza miktarı ve sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle tahliyesine karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.
Önceki beyanlarını tekrar eden sanıklar, bilerek ve isteyerek suç işlemediklerini ileri sürerek beraatlerini talep etti.
Gencer ve Karaca'ya "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunun alt sınırı olan 5 yıl ceza veren mahkeme heyeti, sanıkların örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla örgüte yardım eden kişi olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yardımın niteliği ve kapsamı dikkate alınarak indirime gittiği cezayı 1 yıl 8'er ay hapse indirdi.
Daha sonra Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince cezayı yarı oranında artırarak 2 yıl 6'şar aya çıkartan heyet, duruşmalardaki iyi halini dikkate aldığı iki sanığa ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Heyet, aynı suçtan 6 yıl hapis cezasına mahkum ettiği Şimşek'in cezasını TCK'nın ilgili maddesi gereğince yarı oranında indirerek 3 yıla, sonra da TMK'nın ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 4 yıl 6 aya çıkardı.
Heyet, Şimşek'in "yargılamadaki olumlu tutum ve davranışları ile sabıkasız oluşu, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası ıslah edici etkisi" nedeniyle, cezayı 3 yıl 9 aya düşürerek sanığın tahliye edilmesini kararlaştırdı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 1989'da Kur'an-ı Kerim öğretilmesi amacıyla kurulan ancak daha sonra FETÖ/PDY'nin ele geçirdiği Raif Cilasun Eğitim ve Kültür Vakfına yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2016'nın ekim ayında Şirincan Restoran'ın sahibi Ömer Şimşek, Ali Gencer ve Mustafa Karaca'yı gözaltına almıştı.
Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, 3 sanık hakında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.