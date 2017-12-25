İzmir'de bu sabah peş peşe meydana gelen iki depremle ilgili İzmir'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu deprem İzmir için uyarıcı bir depremdir. İzmir kırıkları diridir ve ileride daha büyük bir depremle boşalabilir" dedi.

İzmir'de bu sabah saat 08.13'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Foça ve Karaburun arasında gerçekleşen depremden sonra, aynı yerde 3,9'luk bir sarsıntı daha hissedildi. Depremlerin meydana geldiği sıralarda Bostanlı'daki evinde bulunduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili uyarılarda bulundu.

"ARTÇI NİTELİĞİNDE DEĞİL"

Deprem anında beşik gibi sallandıklarını söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Jeofizik mühendisi olarak bütün dalgaları izledim. Deprem 08.13'te oldu ve büyüklüğü 4,8'di. İzmir Körfezi girişinde Köstenli Adası olarak bilinen adanın kuzey ucunda oluştu. Diğer bir deyişle Foça-Karaburun-Gediz çatal ağzında oluştu. Köstenli Adası'na yaklaşık 500 metre ileride meydana geldi. Deprem tam çataktaydı. Yani kuzeydoğudan gelen Foça kırığı ile Karaburun kırığının tam kesim yerinde oluştu. Bu depremin öne çekilmesinin nedeni, bu sene içerisinde olan Midilli depreminin gerginliğinin bir kısmını bu bölüme taşımasıdır. Depremin en çok duyumsandığı yerler, İzmir Körfezi içinde yer alan ve genellikle jöle diye adlandırdığımız genç yığışımların bulunduğu Urla, Güzelbahçe, Göztepe, Alsancak, Basmane, Bornova, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Çiğli, Menemen, Bağarası, Sasalı, Seyrek ve Karaburun oldu. Bu kesimlerinde deprem güçlü olarak duyumsandı. Bu deprem görüntüye göre kendi başına bir depremdir ve bir artçı deprem niteliğinde değildir. Bundan sonra daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olur. Bu deprem İzmir için uyarıcı bir depremdir. İzmir kırıkları diridir ve ileride daha büyük bir depremle boşalabilir. O nedenle İzmir'in kuzeyindeki Yamanlar'a doğru hızlı bir şekilde kayması gerekiyor. Keza İzmir'in güneyindeki Dikmen Dağı'na doğru kayması gerekiyor" diye konuştu.

ÜŞÜMEZSOY: İZMİRLİLER RAHAT OLSUN

İzmir Körfezi açıklarında bu sabah meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ise "İzmirliler rahat olsun, bu deprem geçen yıl yaşanan Midilli depreminin geç artçısıdır" dedi.

Bu sabah saat 08.13'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem sebebiyle İzmirliler büyük panik yaşadı. Foça'da ikamet eden deprem uzmanı Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının sebebi hakkında açıklama yaptı. Üşümezsoy, Karaburun doğu kenarı ile Uzunada arasında olan depremin, kuzey-güney gidişli yanal atımlı yırtılma fayı üzerinde olan bir deprem olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"2015'de Foça açıklarında olan deprem hattına doğru gelmektedir. Bu fay doğu batı yönlü normal bir fay yırtılmasıdır. Midilli'de olan deprem ise ana fay düzlemidir. Bu faydan çıkan gerilim yan faylarda stres yapmıştır. Körfezdeki deprem bu stresin boşaldığını gösterir. Kuzey güney gidişli bu faylar sığ faylar olup stres biriktirmemektedir. Ancak Midilli fayının yırtılması ile açığa çıkan stresle bu faylar yırtılmıştır. Bölgede sorun çıkaran fay Sakız, Karaburun ve Foça'nın hemen kuzeyinden geçen doğu batı yönlü bir fay sistemidir. Midilli çukurunun güneyindeki fay hattıdır. Midilli fayı geçen yıl yırtıldığı için ana fayda stres azalmıştır."

Üşümezsoy, bu depremin Midilli depreminin geç artçısı olduğunu söyleyerek, "İzmirliler rahat olsun" diye konuştu.

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