İzmir'da bugün 3. oruç için niyet edildi. Akşam ezanı ile beraber iftar açılacak. Dün İzmir'da iftar saat 20.25'de yapılmıştı. Bugün 18 Mayıs İzmir'da iftar saat kaçta? İşte İzmir iftar ve sahur vakti...

İZMİR İFTAR VAKTİ 2018

İzmir'da iftar heyecanı başladı. Binlerce Müslüman iftar saati için hazırlanıyor. Dün İzmirlılar iftarı saat 20.25'de yaptı. Bugün İzmir'da iftar vakti 20.26 olarak Diyanet'in imsakiyesinde yer alıyor.

İZMİR SAHUR VAKTİ 2018

İzmirlılar 19 Mayıs 2018 gecesi 4. oruç için sahura kalkacaklar. Bugün sahur vakti 04.10'du. Yarın İzmirlılar sahura saat 04.09'da kalkacaklar.

GÜNÜN DUASI

"Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

Aliağa’da Ramazan coşkusu

Aliağa Belediyesi, Ramazan ayının manevi havasını geleneksel etkinlikler ile yaşatıyor.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanına kurulan binlerce kişilik iftar sofrası ile 11 ayın sultanı Ramazan’ın manevi duygusunu yaşatan Aliağa Belediyesi, düzenlediği ‘Aliağa’da Ramazan’ etkinlikleri ile de Ramazan coşkusunu katlıyor.

Aliağa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca; tasavvuf müziğinden, şiir dinletilerine, geleneksel gösteri sanatlarından sohbetlere kadar onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturacak. İftardan hemen sonra Sanat Sokağında düzenlenen etkinliklerin ilk gününde santur sanatçısı Sedat Anar, Aliağalılarla buluştu. Geleneksel dini müzik formatlarından beslenen Anar, tüm hünerlerini Aliağalılar için sergiledi.

Sanat Sokağında vatandaşlara ve çocuklara pamuk helva, patlamış mısır ve eski Ramazan günlerini anımsatan Osmanlı şerbeti ve macunu da ikram edildi.

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