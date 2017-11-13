İzmir'in Karaburun açıklarında deprem! SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:48'de merkezi İzmir'in Karaburun açıkları olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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