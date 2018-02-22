İzmir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem imamlarının ByLock kullanan eşlerinin de aralarında bulunduğu 53 kişiye yönelik 23 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 25 kişi gözaltına alınırken, 28 kişi de aranıyor.



53 KİŞİNİN İSMİ LİSTEDE

İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün İzmir Karşıyaka yapılanması ile mahrem imamların eşlerine yönelik çalışma başlattı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; ByLock kullandıkları belirlenen Karşıyaka yapılanması içindeki kişiler ile mahrem imamların eşleri tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile harekete geçen polis sabah erken saatlerde İzmir'in yanı sıra Mardin, Manisa, Bursa, Samsun,Tokat, Isparta, Aydın, Balıkesir, Ankara, Antalya, Muş, Adana, Sivas, Nevşehir, Konya, Adıyaman, İstanbul, Kütahya, Şanlıurfa, Osmaniye, Denizli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Şimdiye kadar gözaltı listesinde bulunan 53 kişiden 25'inin yakalandığı bildirildi. Şüpheliler İzmir'e getirilecek.

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