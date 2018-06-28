İzmir merkezli çetelere operasyon: 37 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün sabah İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon’da “Sarallar”, “Beşoklar” ve yurt dışında “Hells Angels (Cehennem Melekleri)” adıyla varlık gösterdiği belirtilen “Necati Arabacı” grubuna yönelik düzenlediği operasyonda 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 60 adreste yapılan aramalarda AK-47 kalaşnikof uzun namlulu silah, 15 tabanca, tabanca ve silaha ait çok sayıda mermi, çelik yelek ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.

ÇEŞİTLİ SUÇA KARIŞTILAR

HT Egeli'de yer alan habere göre zanlıların, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgütü yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma, adam yaralama, tehdit, birden fazla kişiyle darp, ihaleye fesat karıştırmak, çek senet tahsilatı, şantaj, eğlence merkezleri önünde illegal otopark işleterek izinsiz vale ve güvenlik hizmeti

ile haksız kazanç sağlamak” gibi suçları işledikleri ileri sürüldü.