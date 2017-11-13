İzmir’de ‘Ayla’ filmi coşkusu!

HT Magazin’de yer alan habere göre, Türkiye’nin Oscar adayı, gişede sezonun en iyi açılışını yapan ‘Ayla’ filminin yönetmeni Can Ulkay ile oyuncularından İsmail Hacıoğlu, Meral Çetinkaya ve Sinem Uslu, İzmirlilerle buluştu.



Sinemaseverlerin sorularını yanıtlayan ekip, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.



Fuaye alanına girmekte zorlanan sevenleriyle camların önünde selfie çeken oyuncular, hayranlarından büyük alkış aldı.

Ayla filmi ne zaman vizyona girecek

Ayla filmi oyuncuları

Ayla filmi vizyon

Ayla filmi vizyona çıkış tarihi