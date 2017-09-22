Tribünde uyuşturucu kullanan genç düşüp boynunu kırdı

Kocaeli'de bir statta sentetik uyuşturucu kullandıktan sonra düşüp boynunu kıran genç hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, öğlen saatlerinde İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde amatör kulüplerin maçlarının oynandığı Avni Kalkavan Stadı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, stat görevlisi tribünde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu görünce durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ö.F.K. (25) isimli şahsın sentetik uyuşturucu madde kullandıktan sonra bulunduğu yerden düşerek boynunun kırıldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde ise ölmeden önce kullandığı sentetik maddeler bulunduğu öğrenildi.

İzmit