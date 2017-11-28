JAKEM (Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi) eğitimlerini Kapadokya'da sürdürüyor

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, jandarma teşkilatının at, köpek ve idarecilerinin Nevşehir Kapadokya'da devam eden eğitimlerinden görüntülere yer verildi.





Klipte, güvenliğin atlı ve köpekli jandarma birlikleri tarafından sağlandığı Kapadokya'daki eğitimlerden kesitler müzik eşliğinde yer aldı.



"Güneşin doğduğu her yerdeyiz" mesajıyla yapılan paylaşım, çok sayıda kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

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