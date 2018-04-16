Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde kumaroynattığı belirlenen bazı mekanları takibe aldı.

Takip sonucu 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma suçlarından 14 kişiye ve kumar oynadığı belirlenen 160 kişiye 41 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

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