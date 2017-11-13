Jandarmadan kaçak sigara, içki, uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

Jandarma Komutanlığı ekipleri ilk olarak TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uygulamada durduğu yolcu otobüsünde 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otobüste yolcu olarak bulunan kaçak sigaraların ait olduğu kişinin üzerinde yapılan aramada ise 31 adet metanfetamin ve 5 gram esrar yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



DHA'nın haberine göre; ikinci operasyon Mengen İlçesi´nde gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu yasadışı imalathane olarak kullandığı tespit edilen 4 farklı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada 94 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Son operasyon ise Dörtdivan İlçesi´nde yapıldı. İlçede yapılan asayiş kontrolünde 3 şüphelinin üzerinde ve otomobillerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 8 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.









bolu

uyuşturucu operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı