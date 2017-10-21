Japon imparator tahtına veda ediyor

Japonya İmparatoru Akihito, 2019 Mart ayında tahta veda edeceği, Nisan ayında yerine veliaht prens Naruhito'nun geçmesi beklendiği iddia edildi.

Japonya Parlamentosu, haziranda İmparator Akihito'nun görevden çekilmesine izin veren bir yasayı onaylamıştı. Çeşitli kaynaklara dayandırılan bir haberde, imparatorun tahttan inecek olması sebebiyle parlamentonun son düzenlemeleri yaptığı belirtildi.

Japonya parlamentosu sözcüsü Asahi, bu haberi inkar etti ve "Aramızda tartışmaya devam edeceğiz ve imparatorun tahttan ayrılıp ayrılmaması konusunda en iyisini yapacağız" dedi.

83 yaşındaki Akihito, kalp ameliyatı olmuş ve prostat kanseri tedavisi görüyordu.

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