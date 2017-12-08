Basında, 58 yaşındaki baş rahibe Nagako Tomioka ile 56 yaşındaki erkek kardeşi Shigenaga arasında uzun süredir devam eden bir veraset kavgası olduğu yazıldı. Shigenaga Tomioka'nın 2006 yılında kız kardeşine yazdığı bir mektupta "Onu cehenneme gönder" dediği ve sık sık tehdit mektupları gönderdiği belirtildi.

Shigenaga Tomioka'nın kız kardeşini arabadan inerken öldürdüğü, Tomioka'yla birlikte hareket eden 30'lu yaşlarında bir kadının da aynı anda Japon kılıcıyla baş rahibenin şoförüne saldırdığı söylendi. Tomioka'nın kız kardeşini öldürdükten sonra, kendisine yardım eden bu kadını da öldürüp ardından intihar ettiği açıklanırken olay yerinde kanlı bir samuray kılıcı bulundu. Olayda yaralanan rahibenin şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Tokyo'daki büyük sumo festivallerinden birine ev sahipliği yapan 400 yıllık Tomioka Hachimangu tapınağında Shigenaga Tomioka'nın '90'lı yıllarda tapınağın baş rahibi olan babasından bu görevi devraldığı, 2001 yılında göreve babasının geri dönüp, kız kardeşi Nagako Tomioka'yı tapınağın ikinci ismi olarak atadığı, 2010 yılında ise babalarının emekli olmasının ardından, Nagako'nun tapınağın baş rahibesi olduğu söylendi.

Polis olayı araştırırken, yerel medya olayın aile içi "taht kavgasından" kaynaklandığını yazdı.

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