Basında, 58 yaşındaki baş rahibe Nagako Tomioka ile 56 yaşındaki erkek kardeşi Shigenaga arasında uzun süredir devam eden bir veraset kavgası olduğu yazıldı. Shigenaga Tomioka'nın 2006 yılında kız kardeşine yazdığı bir mektupta "Onu cehenneme gönder" dediği ve sık sık tehdit mektupları gönderdiği belirtildi.
Shigenaga Tomioka'nın kız kardeşini arabadan inerken öldürdüğü, Tomioka'yla birlikte hareket eden 30'lu yaşlarında bir kadının da aynı anda Japon kılıcıyla baş rahibenin şoförüne saldırdığı söylendi. Tomioka'nın kız kardeşini öldürdükten sonra, kendisine yardım eden bu kadını da öldürüp ardından intihar ettiği açıklanırken olay yerinde kanlı bir samuray kılıcı bulundu. Olayda yaralanan rahibenin şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Tokyo'daki büyük sumo festivallerinden birine ev sahipliği yapan 400 yıllık Tomioka Hachimangu tapınağında Shigenaga Tomioka'nın '90'lı yıllarda tapınağın baş rahibi olan babasından bu görevi devraldığı, 2001 yılında göreve babasının geri dönüp, kız kardeşi Nagako Tomioka'yı tapınağın ikinci ismi olarak atadığı, 2010 yılında ise babalarının emekli olmasının ardından, Nagako'nun tapınağın baş rahibesi olduğu söylendi.
Polis olayı araştırırken, yerel medya olayın aile içi "taht kavgasından" kaynaklandığını yazdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.