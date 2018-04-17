Japonya'da tutuklu göçmenlerden açlık grevi eylemi



Japonyada yabancıların bulunduğu bir tutuklama merkezinde açlık grevi başlatılması, gözleri bu merkezlerin koşullarına ve uzun tutukluluk sürelerine çevirdi.

Geçtiğimiz cuma günü Tokyo'nun Kuzeybatısında bulunan bir merkezde, Hintli bir tutuklu, tutuksuz yargılanma talebinin karşılanmaması ve serbest bırakılmama kararının açıklanmasının bir gün ardından intihar etti.

Reuters'in haberine göre, merkezin sözcüsü Daisuke Akianaga, merkezdeki tutukluların Pazar gününden beri yiyecekleri reddettiğini açıkladı.

Grevin nedeni Hintli tutuklunun intiharı ve uzun tutukluluk sürelerine tepki olarak aktarılıyor.

2006'dan bu yana bu merkezlerdeki intihar sayısı 104 oldu. Medikal destek ve gardiyanların acil duruma müdahalede yavaşlığı gibi konular nedeniyle ülke eleştirilerin hedefi.

Göçmenler ve tutuklu yakınları ile çalışan aktivist Mitsuru Miyasako, intihar olayının ardından beş ayrı bloktaki tutukluların greve katıldığını aktardı...

Uzun tutukluluğa itiraz edenlerin dilekçeleri ise dikkate alınmıyor. Son intiharın ardından yetkililerin harekete geçmesini isteyen aktivistler 17 centerde toplam 1317 yabancının tutulduğunu bildirdi. Adalet Bakanlığı yetkilisi Kazuyuki Tokui ise tutuklu göçmenlerin bulunduğu merkezlerin koşullarında bir sorun olmadığını açıkladı.

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