Beyonce ve Jay Z’nin kızları Blue Ivy Carter henüz 6 yaşında olmasına rağmen zengin yetişkinler gibi aşırı lüks bir hayat sürüyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ivy Carter, özel stiliste, bir aşçıya, bir midilliye ve aralarında Grammy Ödül Töreni’nde giydiği 7 bin 500 dolarlık (28 bin 500 TL) bir gece elbisesinin de bulunduğu kıyafetlerle dolu bir giyinme odasına sahip.

Annesi onun adını taşıyan bir çocuk spor giyim markası da yarattı. Blue Ivy’nin anne babası gibi müzisyen olmak istediği söyleniyor.

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