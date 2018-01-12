Seinfeld'in ailesiyle birlikte, Batı Şeria'da bulunan ve büyük bir turizm kaynağı olarak da anılan bir "terör karşıtı fantezi kampına" gitmesi sosyal medyada ağır bir şekilde eleştirildi.



Geçen hafta ailesiyle birlikte İsrail'e giden Seinfeld, seyahatinde İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ramon Hava Üssü'nü ve turistlere "teröristlerle nasıl savaşılacağını" öğreten Caliber 3 isimli eğitim akademisini de ziyaret etti.



İsrail Savunma Güçleri tarafından turistlere, "ateş etme, paintball, hayatta kalma eğitimi ve kendini savunma" programları sunan ve bazıları tarafından "anti-terör fantazi kampı" olarak adlandırılan akademinin, Pazar günü internet sitesinde Seinfeld ve ailesinin kampı ziyaret ettiğini belirten bir yazı yayınlandı.





Jerusalem Post'un haberine göre, akademinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Jerry Seinfeld ve ailesi Caliber 3'ü ziyaret etti. Seinfeld ailesi İsrail seyahatleri sırasında, Krav Maga savunma teknikleri, saldırı köpekleri ve Siyonizm etkinlikleri kapsamında kampımıza geldi. Çok güzel bir gün geçirdik" denildi; ancak, Seinfeld'in ziyareti sosyal medyada tepki görünce akademi paylaşımı silindi.



Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında, Seinfeld'in İsrail ve Fİlistin arasında büyük bir anlaşmazlık yaratan Batı Şeria'yı ziyaret edip çocuklarını bu tarz bir atmosferin içine sokmasının çok yanlış olduğunu vurguladılar ve Seinfeld'i kınadılar.



Jerry Seinfeld ise ziyareti hakkında bir açıklamada bulunmadı.

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