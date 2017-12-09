Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Yeni Gelin’in Bella’sı Jessica May, aşkı da Türkiye’de buldu. Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, fotoğrafçı Hüseyin Kara ile beraber olan güzel oyuncu önceki gün 24. yaş gününü sürpriz partiyle Arnavutköy’de kutladı.

İlk pastayı set ekibiyle kestiğini anlatan oyuncu “Beşinci pastamı kestim” dedi.

PORTEKİZCE TEKLİF

Jessica May, sevgilisi Hüseyin Kara’dan aldığı evlilik teklifini şöyle anlattı:

“İlişkimiz ciddi. Yazın Brezilya’da evleneceğiz. Ailem orada. İstanbul Boğazı’nda, benim dilimi öğrenip Portekizce evlenme teklif etti. Çok güzeldi.”

Çift, yaz başında iki tarafın ailelerinin katılacağı salsa ve çiftetelli eşliğinde bir düğünle evlenecekler.

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