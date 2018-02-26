Jet Sosyete dizisinde yine kahkaha dolu anlar yaşandı. İlk bölümden sonra ikinci bölümü dün yayınlanan Jet Sosyete dizisinde Yaşar Usta izleyenleri güldürmeye devam etti. Dizinin 2. bölümün ardından 3. yeni bölüm tanıtımı hemen yayınlandı.

JET SOSYETE 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşar Usta ofisteki kumpaslarla baş etti.

Yaşar’ın Özpamuk Tekstil’e genel müdür olmasıyla ofis içinde entrikalar başladı. Tony ile Pelin'in kurduğu kumpaslara karşı Yaşar hem ofisteki pozisyonu korumak hem de Cengiz Beyler ile komşuluk hayatına devam etmek için elinden geleni yaptı.

Safiye ise Gizem'in kendisini cemiyet hayatına tanıştıracağı lansmana gidebilmek için binbir yolu denedi, ne olursa olsun o lansmana gitti. Cengiz ve Zahide, İlayda’nın Ozan ile barışmasına aracı olmaya çalışsalar da Ozan’ın yan komşu baldız Melike’ye olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır.

Yıldız ile Ozan'ın birlikte bar çıkışında çekilmiş fotoğraflarını gazetede gören Talip ise Yaşar'ı uyarıp uyarmamak konusunda kararsız kaldı ve arayıp konuya ufakta olsa değindi.

JET SOSYETE 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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