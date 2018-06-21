Jinekolog Dr. Iftekhar Ahmed’in hastalarına karşı doktorluğa yakışmayacak cinsten hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.

The Sun'da yer alan habere göre; hastalarından ahlak dışı taleplerde bulunduğu iddia edilen 51 yaşındaki 2 çocuk babası Ahmed’in lisansı iptal edildi.

İngiltere'de yaşayan Ahmed'in Huddersfield’ta tedavi ettiği bir hastasına cinsel ilişki talebinde bulunması üzerine bir soruşturma başlatıldı.

Manchester mahkemesi, Dr. Iftekhar Ahmed’in ömür boyu doktorluk yapamaması için lisansını iptal etti.

Pek çok kadın tarafından şikayet edilen Ahmed’in 2013 yılında başlayan taciz içerikli mesajların 2015’e kadar sürdüğü devam edildi.

40 yaşındaki bir hasta, Dr. Iftekhar Ahmed’in muayene sırasında oldukça samimi olduğunu ve ona cinsel yaşamıyla ilgili sorular sorduğunu ardından da cinsel ilişkiyi girmek isteyip istemediğini sorduğunu söyledi.