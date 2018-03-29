Başkent Londra'nın finansal merkezi City of London'ın belediye başkanının Paskalya dolayısıyla verdiği geleneksel akşam yemeğinde konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin girişimleriyle çok sayıda ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya çapında 27 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını belirten Johnson, "Görünen o ki Kremlin küresel hissiyatı hafife aldı." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığına göre, Rusya'ya karşı İngiltere'nin yanında tavır alan ülkelerin sadece Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi vakasından hareket etmediğini kaydeden Johnson, bunda Kırım'ın ilhakı, Ukrayna'ya müdahale, Suriye'deki saldırılar ve bazı ülkelerin seçimlerine müdahale gibi olayların da rol oynadığını söyledi.

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