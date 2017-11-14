Julia Roberts: Çok bencildim!

Julia Roberts, 15 yıllık eşi Danny Moder'le evliliğiyle ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.



Cadde’nin haberine göre, 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, "Danny ile evlenmeden önce çok bencildim, ama Danny'den sonra çok değiştim" dedi.

Julia Roberts