Justice League filminin fantastik kraliçeleri!

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, filmin başrollerindeki İsrailli aktris Gal Gadot ve ABD’li aktris Amber Heard gecenin en şık isimlerinden oldu.

Wonder Woman adlı karakteri canlandıran Gadot, kendisi gibi filmde fantastik bir karakter olan Atlantis Kraliçesi Mera’yı oynayan Heard ile yan yana poz verdi.

Gal Gadot, payetli bir elbise tercih ederken, Heard ise tercihini siyah ve transparan detaylı bir elbiseden yana kullandı.

Justice League