Kaan Tangöze oğlu Hakan Tangöze ile baş başa yemek yedi

Cadde’nin haberine göre, çocuk mağazalarını gezen Kaan Tangöze ile oğlu Hakan, oyuncak satan bir mağazada uzun süre vakit geçirip alışveriş yaptı. İkili, alışveriş sonrası food court alanına geçip baş başa yemek yedi.



Yemek esnasında oğluyla yakından ilgilenen Kaan Tangöze, oğlu ile uzun süre sohbet etti.

kaan tangöze

Hakan Tangöze