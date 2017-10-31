Kabil'de Avustralya Büyükelçiliği yakınlarında patlama!

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Avustrayla Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi



Olayın yarattığı hasar ve can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.



Ayrıntılar geliyor...

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