Kabızlık önleyici ilaç alışkanlık yapar mı?

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kabızlığın, çok sayıda hastada birtakım davranış değişiklikleri ve nefes egzersizleri ile kısa süreli ilaç tedavisiyle çözüme ulaştırılabildiğini ifade ederek, kabızlık önleyici ilaçların "alışkanlık" yaptığı söyleminin yanlış olduğunu belirtti.
AA'ya göre; Bor, yaptığı yazılı açıklamada, stres, düzensiz beslenme, katkı maddeleri, yoğun iş temposu ve edinilen bazı alışkanlıkların, kabızlık yakınmasıyla başvuruların artmasına neden olduğuna değinerek, kabızlığın yaşam kalitesini ciddi oranda bozan bir sorun olduğuna işaret etti.
Kabızlığın, günlük pratikte gastroenteroloji uzmanlarının en sık gördüğü olgular ve aile hekimleri arasında en fazla konulan tanılar arasında bulunduğunu anlatan Bor, şu bilgileri paylaştı: "Ülkemizde fonksiyonel bağırsak hastalığı yüzde 22,4, kabızlık yüzde 8,3 sıklığında bulunmuştur. Kadınlarda daha sık görülür. Her yaşta görülebildiği gibi gebelik, stres, hareketsizlik, aşırı diyet yapılması, tiroidin az çalışması, nörolojik hastalıklar gibi rahatsızlıklar ve özellikle ilaçlar tetikleyici olabilir. Yaşlılarda sıklığı ve ciddiyeti artmaktadır. Ölüm riski hiç olmasa da bazen hastaları bezdirecek kadar şiddetli yakınmalar oluşturur."
"AZ SIVI ALMAK, POSASIZ BESLENMEK KABIZLIĞA ZEMİN HAZIRLAR"
Bor, üç ayrı kabızlık tipi bulunduğunu, tanı için hasta öyküsünün yeterli olduğunu ve özel merkezlerde yapılan testlerle alt gruplar saptanarak bunlara yönelik tedavi uygulanabildiğini belirtti.
Alarm bulguları denilen tehlike işaretleri olmadığı durumlarda kolonoskopi gibi ileri inceleme gerekmediğine işaret eden Bor, kabızlığın tedavisine ilişkin şunları kaydetti: "Çok sayıda hastada, birtakım davranış değişiklikleri ve nefes egzersizleriyle ve sadece kısa süreli ilaç tedavisiyle çözüme ulaştırılabilir. İlk yapılması gereken, yaşam tarzında kabızlığa yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin tuvalet seçerek dışkılamayı ertelemek, az sıvı almak, posasız beslenmek kabızlığa zemin hazırlar.
İlaçlarla ilgili çok sayıda yanlış inanış mevcuttur. En sık söyleneni kabızlık önleyici ilaçların 'alışkanlık' yaptığı veya bağırsaklara zarar verdiğidir. Bu söylemler yanlıştır. İlaç tedavisinde ülkemizde yakınlarda kullanılmaya başlanan polietilen glikol grubu ile laktuloz en başarılı olanlarıdır. Ne yazık ki ilk sayılan grup SGK tarafından ödenmemektedir. Yurt dışında yeni ve başarılı ilaçlar geliştirilmiş olmakla birlikte mevcut fiyat politikaları nedeniyle yıllardır ülkemizde piyasaya yeni ilaç çıkarılmamaktadır."
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