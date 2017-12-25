Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir iş yerinde kaçak ilaç bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, operasyonda, 534 kutu şurup ve 300 adet sprey ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi göz altına alındı.

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Kaçak İlaç

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