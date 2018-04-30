Kaçakçılara karşı dişsiz fil!

ABD’nin Harvard Üniversitesi uzmanları, kaçak avcılara karşı mamut ve fil melezi yeni bir fil türünü geliştirmek için çalışmalara başladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İddialara göre melez filin dişi olmayacak. Böylece kaçak avcılar peşlerine düşmeyecek. Yeni tür için Kuzey Kutbu’nda bulunan mamut fosillerinden alınan DNA’lar kullanılacak.

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