Kadıköy Belediyesi'nden yeni çalışma mekanı

Kadıköy Belediyesi serbest çalışan veya ofisi olmayanların ve öğrencilerin mekân arayışına çözüm için ortak çalışma alanı İDEA Kadıköy’ü hizmete açtı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre amacı ortak çalışma kültürü oluşturmak, farklı meslek gruplarındaki insanları bir araya getirmek ve ofisi olmayan çalışanlara kolaylık sağlamak olan İDEA Kadıköy farklı disiplinlerde çalışan bireylerin birlikle üretip, sosyal fayda odaklı çalışmaların temellerinin atılmasını hedefliyor. İki kattan oluşan İDEA Kadıköy’ün üst katından, belirli bir ücret dahilinde kayıtlı kullanıcılar yararlanabilecek. İşlik adı verilen bu bölümde çalışma alanları ve kullanıcıların özel eşyalarını koyabilecekleri dolaplar yerleştirildi. Kullanıcıların ücretsiz internet hizmetinden faydalanabildiği katta 2 adet de toplantı odası yer alıyor. İDEA Kadıköy’ün alt katta yer alan Derslik alanı ise genel kullanıcılar için ayrıldı. Başta üniversite öğrencileri ve araştırmacılar olmak üzere, kısa süreli çalışma alanına ihtiyaç duyan herkes bu alandan yararlanabiliyor. İDEA Kadıköy’de ayrıca bir de çocuk oyun evi bulunuyor. İDEA Kadıköy bünyesinde vakit geçirmekte olan veliler, İDEA Çocuk Oyun Evi’nden faydalanabiliyor.