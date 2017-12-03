Kadıköy'de 5'inci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak içerisinde inşaat halindeki bir binanın 5'inci katında çalışma yapan inşaat işçisi Sait Kaya(35), dengesini kaybederek aşağı düştü.

İHA'nın haberine göre; Sait Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından inşaata gelen polis, olayla ilgili inceleme yaptı. Vatandaşlar, "Çatıda çalışıyorlardı. İmdat diye bir ses duyduk. Aşağı düşmüş" dedi.

Sait Kaya'nın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cenaze kaldırılırken, Sait Kaya'nın yakınlarının ağladığı görüldü.

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