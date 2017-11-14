Son Dakika: Kadıköy'de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu

Kadıköy'de yol kenarındaki lüks otomobilin içindeki bir kişi başından vurulmuş halde bulundu.



Acıbadem'de meydana gelen olayda, yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.



DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonucu şahsın 52 yaşındaki emekli İbrahim Nar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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