İstanbul Kadıköy'de pencere doğrama işi yapan Bahadır Olgun ofisinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre, dün saat 16.35 sıralarında Bahadır Olgun'un işyerine motosikletle gelen saldırgan başında kaskla içeri girdi. Olgun'un önce bacağına ateş eden saldırgan ardından vücuduna ateş ederek işyerinden ayrıldı. Dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olayın alacak verecek davası yüzünden yaşanmış olma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Bahadır Olgun'un ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı belirtildi.