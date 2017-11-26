Kadıköy ve Avcılar'da da Kadın Dayanışma Merkezi açıldı

İstanbul’da kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kadıköy ve Avcılar’da ‘Kadın Dayanışma Merkezi’ hizmete açıldı. Merkezlerde kadınları her alanda destekleyen hizmetler verilecek

İstanbul'da ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında dün hem belediyeler hem de sivil toplum kuruluşlarınca çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 23 ilçede ‘Aile Merkezi’ adı altında hizmet veriliyor.



Son dönemde artan ‘Kadın Dayanışma Merkezi’ 7 ilçede hizmet veriyor. Dün bu merkezlere iki yeni merkez eklenirken, biri de kurulma aşamasında.

Rasimpaşa’da hizmet verecek Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa’da harabe halindeki iki binayı restore ederek içinde ‘Kadın Dayanışma Merkezi’nin de bulunduğu Sosyal Hizmet Merkezi’ne dönüştürdü.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü hatırlatarak, “Ortalama her gün bir kadının kendi yakınları tarafından öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu şiddetin bu baskının ve bu eşitsizliğin ortadan kalması için biz kamu olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz” dedi.



Rasimpaşa İskele Sokak’ta bulunan Sosyal Hizmet Merkezi, 2 binada hizmet verecek. Merkezin bir katı ise özel olarak “Kadın Dayanışma” olarak planlandı. Burada, kadına yönelik şiddet ve ayrımcığa karşı kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılacak. Çeşitli atölye, etkinlik ile kadınların güç- lenmelerinin destekleneceği merkezde hak temelli eğitim faaliyetleri, psikolojik ve hukuki danış- manlık gibi kadını her alanda destekleyen hizmetler verilecek.

BUKET DEĞİRMENCİ ADINA MERKEZ



Bir kadın dayanışma merkezi de Avcılar’da hizmete girdi. Firuzköy Mahallesi’nde daha önce polis karakolu olarak kullanılan ve belediye tarafından yeniden düzenlenen bina Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ne dönüştürüldü.





Merkeze, işten çıktıktan sonra Avcılar’daki evine dönmek isterken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından 25 yıl önce bıçak tehdidi ile bir inşaat alanına götürülerek tecavüz edildikten sonra öldürülen 5 aylık hamile Gülsevin Buket Değirmenci’nin adı verildi.

Kadıköy'deki Kadın Dayanışma Merkezi



Merkezde, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak, kadınların haklarının bilincine varması ve ailenin sağlıklı olması amacıyla hizmet verilecek. Kadın Dayanışma Merkezi kurmaya hazırlanan Beylikdüzü Belediyesi de kadınlarda farkındalık oluş- turmayı hedefliyor.

KADIN MERKEZLERİNİN OLDUĞU İLÇELER

Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere 23 ilçe belediyesi ‘Aile Merkezi’ adı altında kadınlara yönelik destek ve hizmet üretiyor.



Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Kartal ve Maltepe’nin oluşturduğu 7 ilçede ise kadınlara özel kurulan ‘Kadın Dayanışma Merkezleri’ bulunuyor.



Adalar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca ve Silivri’de bazı dernekler faaliyet gösterse de belediyelerin bu konuda bir girişimi bulunmuyor. Kentte kadınlara yönelik hizmete veren sığınma evi sayısı ise sadece 5.

Kadın Dayanışma Merkezi

Kadıköy

avcılar